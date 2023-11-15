В ГП РФ сообщили, что Wildberries изменила 20 пунктов правил в своей работе

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Компания Wildberries изменила около 20 положений, касающихся взаимоотношений продавцов, покупателей и маркетплейса, после проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

В сообщении уточнили, что в рамках проверки, которую поручил организовать генпрокурор РФ Игорь Краснов, была дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой.

Отмечается, что на данный момент проверка завершена.

Ранее сообщалось, что Wildberries отменит комиссию при прямой оплате картами Visa и Mastercard. Также в компании решили вернуть дополнительно удержанные деньги всем клиентам платформы.

О введенной комиссии в 3% от стоимости заказа за оплату покупки на маркетплейсе при помощи карт Visa и Mastercard стало известно 12 октября. В Wildberries сообщили, что данная информация будет показываться покупателям во время оформления заказа.

Позже Генпрокуратура РФ сообщила, что проверит Wildberries из-за введения комиссии, а также из-за взимания платы с клиентов за возврат заказов.

Wildberries вернет покупателям комиссию при оплате картами Visa и Mastercard