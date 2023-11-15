В Минпромторге РФ заявили, что рынок маркетплейсов должен регулироваться

Фото: 123RF/stasokulov

Рынок маркетплейсов в России должен регулироваться. Об этом глава департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов заявил на пленарном заседании форума "Дни ретейла в Сибири".

По его словам, ведомство вплотную к этому подошло. По его мнению, не должно быть такой ситуации, когда "сегмент в несколько триллионов рублей оборота" практически не регулируется.

"У нас здесь представители федерального сетевого ретейла, они прекрасно знают, как он зарегулирован. Он не сверхъестественно зарегулирован, но он отрегулирован, там есть твердые правила", – цитирует его ТАСС.

Кузнецов заявил, что ни одна федеральная сеть не будет менять условия договора раз в неделю или раз в две недели. Глава департамента заключил, что рынок не может отрегулировать это самостоятельно, поэтому за дело возьмется Минпромторг.

Ранее сообщалось, что Wildberries отменит комиссию при прямой оплате картами Visa и Mastercard. Также в компании решили вернуть дополнительно удержанные деньги всем клиентам платформы.

О введенной комиссии в 3% от стоимости заказа за оплату покупки на маркетплейсе при помощи карт Visa и Mastercard стало известно 12 октября. В Wildberries сообщили, что данная информация будет показываться покупателям во время оформления заказа.

Позже Генпрокуратура РФ сообщила, что проверит Wildberries из-за введения комиссии, а также из-за взимания платы с клиентов за возврат заказов.

Wildberries вернет покупателям комиссию при оплате картами Visa и Mastercard