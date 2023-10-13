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Маркетплейс Wildberries отменит комиссию при прямой оплате картами Visa и Mastercard. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

"Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы", – отмечается в сообщении.

О введении комиссии в 3% от стоимости заказа за оплату покупки на Wildberries при помощи карт Visa и Mastercard стало известно 12 октября. В компании сообщили, что данная информация будет показываться покупателям во время оформления заказа.

Позже сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит маркетплейс Wildberries из-за введения комиссий по оплате товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также из-за взимания платы с клиентов за возврат заказов. Если ведомство обнаружит нарушение законов и факт ущемления прав потребителей, тогда ведомство будет вынуждено принять меры в отношении компании.

Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин назвал такое решение незаконным. По его словам, маркетплейс говорит об эквайринге. За обработку платежей по картам банки берут процент, но при этом остается неясным, почему это не касается карт UnionPay, отметил депутат.

Wildberries вернет покупателям комиссию при оплате картами Visa и Mastercard