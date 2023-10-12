В ГД назвали грабежом новую комиссию Wildberries

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Маркетплейс Wildberries незаконно ввел комиссию для покупателей с картами Visa и Mastercard. Такое мнение озвучил зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин в беседе "Газетой.ру".

По его словам, маркетплейс говорит об эквайринге. За обработку платежей по картам банки берут процент, но при этом остается неясным, почему это не касается карт UnionPay, отметил депутат.

Делягин предположил, что Wildberries, судя по скандалам, просто привык развиваться за счет грабежа своих деловых партнеров, ужесточения условий для продавцов и тех, кто организует пункты выдачи заказов.

Также депутат вспомнил весеннюю забастовку сотрудников маркетплейса. По его словам, в Wildberries поняли, что столкнулись с некоторым сопротивлением, и дальше давить по этой линии не стали. И тогда Wildberries решил перейти к изъятию денег у покупателей, сказал Делягин.

Кроме того, он предположил, что комиссия в 3% – повод повысить цены на товары. Wildberries продавал вещи дешевле, чем его конкуренты, но, по мнению Делягина, там выше риск получить некачественный товар.

Политик отметил, что комиссия могла бы быть предлогом для того, чтобы перевести потребителей на отечественную систему "Мир". Однако Делягин подчеркнул, что расчеты по Visa и Mastercard уже давно локализованы.

12 октября стало известно, что Wildberries ввел комиссию в 3% от стоимости заказа за оплату покупки при помощи карт Visa и Mastercard.

В компании сообщили, что данная информация будет показываться покупателям во время оформления заказа. Условия договора о взимании комиссии действуют с 9 октября.

Wildberries ввел комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard