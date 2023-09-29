Роспотребнадзор сообщил о многочисленных жалобах москвичей на СДЭК

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В управление Роспотребнадзора по Москве поступают жалобы на работу курьерской службы СДЭК. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Многие сообщают о том, что их посылки задерживаются или теряются в пути. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что москвичи во время отправления жалоб не прикрепляют документы, подтверждающие их слова о нарушениях условий доставки компанией СДЭК. Поэтому ведомство не может дать правовую оценку описанных гражданами событий.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае оказания услуг ненадлежащего качества москвичам нужно обратиться с заявлением к компании, руководствуясь статьями 28 и 29 закона РФ "О защите прав потребителей".

Ранее сообщалось, что в работе маркетплейса Ozon наблюдаются сбои на территории России. Уточняется, что 39% пользователей, которые сообщили о проблемах, жаловались на выкидывание из профиля. Помимо этого, у 28% заявивших были проблемы со входом в сервис. Еще 14% заявили об общем сбое.

Наиболее активно жаловались на неполадки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Позднее в пресс-службе Ozon сообщили, что неполадки, из-за которых пользователи столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет, устранены.

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