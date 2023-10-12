Wildberries ввел комиссию в 3% за оплату товаров картами Visa и Mastercard

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Маркетплейс Wildberries ввел комиссию в 3% от стоимости заказа за оплату покупки при помощи международных карт Visa и Mastercard. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на директора по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрия Колесникова.

В компании отметили, что данная информация будет демонстрироваться покупателям в момент оформления заказа. Условия договора о взимании комиссии действуют с 9 октября.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для покрытия ремонта и части убытков отделений "Почты России" в населенных пунктах, где проживают менее 5 тысяч человек.

До этого сообщалось, что депутат Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о "российской полке", которой предлагается "подвинуть" иностранные товары на полке, в том числе в онлайн-магазинах, чтобы российские производители получили толчок для развития.

Маркетплейсы в РФ могут обязать создать "российскую полку"