Онлайн-торговлю в РФ могут обязать создать "российскую полку"

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Депутат "Единой России" Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о "российской полке", которой предлагается "подвинуть" иностранные товары на полке, чтобы отечественные производители получили толчок для развития. Об этом сообщает газета "Известия".

Законопроект разрабатывают при поддержке Минпромторга. Документ уже направили на согласование в правительство.

Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 1 марта следующего года. Так, все товары на рынке разобьют на российские и иностранные. Под отечественными товарами будут пониматься те, которые были изготовлены на территории РФ, причем владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы.

Подобная норма распространиться не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Таким образом, интернет-магазины обяжут обеспечить первоочередное размещение предложений о продаже именно российских товаров.

Долю отечественной продукции определит Минпромторг, однако, как уточняется, она должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров. За исполнением данных правил будет следить Роспотребнадзор.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в России есть мощные производства и сильные бренды, однако российские предприятия слабо представлены в рознице, в результате чего их мощности недозагружены.

Ранее сообщалось, что в выставочном зале "Манеж" с 19 по 20 октября пройдет международный форум "Сделано в России". Там соберутся российские предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса, главы международных компаний, иностранные делегации, инвесторы, руководители министерств и ведомств.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо выделить под предупредительную информацию 50% площади розничной упаковки товаров питания и напитков.

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