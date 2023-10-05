В ГД предложили выделять 50% площади упаковки под предупредительную информацию на товарах

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В РФ необходимо выделить под предупредительную информацию 50% площади розничной упаковки товаров питания и напитков. Такое предложение депутат Госдумы Султан Хамзаев направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, пишет RT.

В своем письме парламентарий заявил, что не все продаваемые продукты могут быть безопасны для потребителей. В этой связи на упаковках пишут необходимую информацию для определенных категорий людей, уточнил депутат.

В качестве примера Хамзаев привел энергетические напитки, на упаковках которых можно найти указания, что их потребление не рекомендуется детям до 18 лет, беременным, в период кормления грудью, гражданам с повышенной нервной возбудимостью и так далее.

При этом, продолжил законодатель, такие предупреждения не всегда выделяются, обычно их прописывают в текст основной информации о продукте. В итоге многие покупатели не замечают подобные указания, уточнил Хамзаев.

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