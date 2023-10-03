Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей шоколадом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Роспотребнадзор Москва"

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за жалоб на симптомы отравления у школьников после употребления шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.

По информации ведомства, у детей из МБОУ "Мисайловская СОШ № 1" диагностированы симптомы острой кишечной инфекции.

"Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", – добавил Роспотребнадзор.

В Минздраве Подмосковья уточнили, что сейчас один ребенок доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии. Ему оказывают всю необходимую медпомощь. Кроме того, еще двое детей были обследованы врачами, а после их родители сообщили об отказе от госпитализации.

Ранее СМИ сообщали, что 17 человек, в том числе четверо детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. Несовершеннолетних госпитализировали. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области начали эпидемиологическое расследование.

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