03 октября, 11:09Происшествия
Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей шоколадом в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Роспотребнадзор Москва"
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за жалоб на симптомы отравления у школьников после употребления шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
По информации ведомства, у детей из МБОУ "Мисайловская СОШ № 1" диагностированы симптомы острой кишечной инфекции.
"Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", – добавил Роспотребнадзор.
В Минздраве Подмосковья уточнили, что сейчас один ребенок доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии. Ему оказывают всю необходимую медпомощь. Кроме того, еще двое детей были обследованы врачами, а после их родители сообщили об отказе от госпитализации.
Ранее СМИ сообщали, что 17 человек, в том числе четверо детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. Несовершеннолетних госпитализировали. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области начали эпидемиологическое расследование.
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