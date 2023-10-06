Власти обсуждают возвращение проверок бизнеса при жалобах покупателей – СМИ

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Власти России обсуждают возвращение проверок бизнеса в случае поступления на него массовых жалоб покупателей. Об этом сообщает газета "Известия".

Данный вопрос Роспотребнадзор предлагает проработать Минэкономразвития – ведомство отвечает за реформу надзорной деятельности. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко одобряют подобный подход.

После введения в 2022 году моратория на проверки бизнеса, их стало возможно проводить либо по индикаторам риска, либо при угрозе причинения вреда жизни или здоровью потребителей. До недавнего времени Роспотребнадзор был ограничен только одним индикатором риска – связанным с обнаружением признака контрафакта, сейчас были добавлены основания, связанные с маркировкой товаров. Однако идентификацией товаров охвачены не все виды продукции, что оставляет широкое поле для правонарушений.

"Сведения о наиболее массовых и критических нарушениях, в том числе связанных с жалобами потребителей, могут быть учтены Роспотребнадзором в индикаторах риска при нарушении обязательных требований", – заявили в секретариате вице-премьера.

В ведомстве добавили, что это позволит Роспотребнадзору оперативно пресекать нарушения и принимать меры реагирования, в том числе привлекая виновных лиц к ответственности.

Эксперты отмечают риски такого подхода – данная мера, по их мнению, может спровоцировать недобросовестную конкуренцию, при которой компании начнут жаловаться друг на друга.

Ранее сообщалось, что федерация независимых профсоюзов (ФНП) России потребовала вернуть жесткий госконтроль за соблюдением безопасности на производстве и снять мораторий на организацию запланированных проверок бизнеса. По данным организации, из-за уменьшения госконтроля количество обращений сотрудников возросло.



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