ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на свинину

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Федеральная антимонопольная служба России выдала предостережение на фоне публичного заявления о росте стоимости мяса свинины. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"Такие прогнозы озвучил председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. 21 сентября 2023 года СМИ процитировали его заявление с прогнозом роста цен на мясо свинины в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Предостережение представляет собой превентивную меру, призывающую не допустить нарушений антимонопольных законов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза России, отпускные цены на свинину в стране за последний месяц сократились на 2%.

В ведомстве указали, что животноводческая отрасль в этом году показывает устойчивый рост показателей. Увеличение производства обеспечивает стабильную ситуацию в сегменте свиного мяса, заключили в пресс-службе.

Ранее в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России заявили, что цены на свинину могут вырасти на 10–20% на фоне вспышки африканской чумы свиней. Председатель АККОР Краснодарского края Александр Шипулин уточнял, что это обусловлено в том числе сокращением поголовья скота в связи с распространением АЧС.

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