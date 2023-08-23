Роструд вернул свыше 2 млрд рублей долгов по зарплате без проведения проверок

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Роструд вернул сотрудникам долги по зарплате на сумму 2,1 миллиарда рублей без проведения проверок работодателей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Алгоритм "Без проверок" предполагает восстановление трудовых прав без дополнительных административных нагрузок на работодателя. Он проводится без надзорных мероприятий при отсутствии угрозы жизни и здоровью специалистов. В случае если работодатель готов устранить нарушения или же передать подтверждение их отсутствия, то проверка не проводится.

Выяснилось, что 60% работодателей выразили готовность исправить нарушения и поддержали подобный формат.

"То есть большинство работодателей, которым было предложено с нашей помощью добровольно разобраться в ситуации, идут с нами на контакт. А значит, видят в инспекторе партнера и помощника", – заявил руководитель Роструда Михаил Иванков.

В ведомстве добавили, что, если от работодателя не поступит необходимая информация об отсутствии или устранении нарушений, инспекция труда имеет право приступить к внеплановой проверке.

Ранее стало известно, что Федерация независимых профсоюзов (ФНП) России призвала вернуть жесткий госконтроль за соблюдением безопасности на производстве. Для этого следует устранить мораторий на организацию запланированных проверок бизнеса.

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