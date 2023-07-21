Юрист рассказал, как действовать при отказе работодателя предоставить отпуск

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Если начальник отказывается предоставить отпуск, сотрудник может обратиться для защиты своих прав в соответствующие инстанции, отметил юрист Илья Русяев. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт призвал отказаться от идеи просто не выходить на работу в те дни, на которые запланирован отпуск. Специалист объяснил, что такой поступок может расцениваться как прогул. Русяев посоветовал обратиться за помощью в профсоюз, инспекцию труда, комиссию по разрешению трудовых споров, прокуратуру или суд.

Однако юрист уточнил, что одной жалобы будет мало. Заявитель должен прийти с паспортом и трудовым договором. Кроме того, ему необходимо будет документально подтвердить, что начальство не соглашается отпустить его в заслуженный отпуск.

"Если установят, что работодатель не имел права отказать в отпуске по графику, ему грозит ответственность по статье 5.27 КоАП РФ, согласно которой юрлицо могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей", – добавил Русяев.

В случае повторного нарушения прав сотрудников штраф может возрасти до 50–70 тысяч рублей.

Эксперт рекомендовал сначала поговорить с руководителем, сказать ему о запланированном отдыхе. Если же начальник не готов предоставить отпуск, следует предупредить его, что в указанные инстанции может поступить жалоба.

"Во всем, что касается отпуска вне установленного графика, особенно административного, окончательное решение остается за работодателем", – резюмировал Русяев.

Ранее в России проводился опрос, в рамках которого большинство респондентов (53%) заявляли, что считают недопустимым работать во время отдыха или отпуска. При этом 46% опрошенных сказали, что за последние три года они ни разу не работали во время отдыха. Еще 19% отметили, что не отвечают на рабочие звонки.

Большая часть сотрудников, предпочитающих не выполнять рабочие обязанности во время отдыха, оказалась в медицине (59%), в сфере логистики (58%) и среди работников индустрии гостеприимства (55%).



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