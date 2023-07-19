Юрист рассказал, когда работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска

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Работодатель имеет право отозвать подчиненного из отпуска только с его письменного согласия и в случае, если он не относится к определенным категориям льготников, заявил юрист Илья Русяев. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, процедура отзыва сотрудника из отпуска регулируется по статье 125 Трудового кодекса РФ "Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв с отпуска".

Юрист подчеркнул, что руководство компании должно быть осведомлено о том, что работник не относится к льготным категориям.

"Важно: отозвать сотрудника из отпуска допустимо только с его письменного согласия. Если же сотрудник не согласен, то прерывать отпуск запрещено", – сказал Русяев.

Он добавил, что отказ работника от досрочного выхода с отдыха никак не нарушает трудовую дисциплину, а руководитель не имеет права распространять на него санкции по этому поводу. В случае когда работодатель считает, что без ушедшего в отпуск человека компания не сможет работать, он должен направить письменное предложение о его прерывании и получить на него согласие.

"Устное согласие работника на прерывание отпуска не подходит. Если работник находится далеко от места работы, о выходе из отпуска можно договориться по телефону, электронной почте, другим способом. Но по прибытии сотрудника на работу необходимо заручиться его письменным согласием", – подчеркнул юрист.

Согласие от работника можно получить как на отдельном документе, так и на отправленном руководителем предложении. Если сотрудник согласен выйти на работу раньше, чем закончится его отпуск, необходимо оформить соответствующий приказ, резюмировал он.

Ранее в России проводился опрос, большинство респондентов (53%) заявляли, что считают недопустимым работать во время отдыха или отпуска. При этом 46% опрошенных сказали, что за последние три года они ни разу не работали во время отдыха. Еще 19% отметили, что не отвечают на рабочие звонки.



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