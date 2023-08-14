В России профсоюзы потребовали отменить мораторий на плановые проверки бизнеса

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Федерация независимых профсоюзов (ФНП) России требует вернуть жесткий госконтроль за соблюдением безопасности на производстве. Для этого необходимо снять мораторий на организацию запланированных проверок бизнеса. Об этом сказано на сайте федерации.

Как сообщают в организации, из-за уменьшения госконтроля количество обращений сотрудников возросло.

"Несмотря на то что в трудовом законодательстве закреплены нормы по охране труда, отсутствие строгого контроля делает эти требования неэффективными. Понимая свою безнаказанность, некоторые работодатели не обеспечивают достойные условия труда", – написано в заявлении.

По данным профсоюза, компании малого и среднего бизнеса почти полностью вышли из-под контроля Роструда в связи с введением "рискориентированного подхода" к госконтролю в области охраны труда. Из-за этого условия труда идут на спад.

В федерации считают, что такие действия связаны с политикой уменьшения постоянной нагрузки на бизнес и снижением госконтроля за безопасностью на производстве, а также отсутствием ресурса в области мотивации работодателей по улучшению условий труда.

Представители профсоюза сообщили, что даже если сотрудник пожалуется на нарушения в организации, то ее попросту могут рассмотреть очень поздно.

В прошлом году был введен мораторий на организацию плановых проверок малого и среднего бизнеса. Мораторий продлили на 2023 год. Мера затронула компании и ИП.

Ранее сообщалось, что если начальник отказывается предоставить отпуск, сотрудник может обратиться для защиты своих прав в соответствующие инстанции. Работодателю может грозить штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

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