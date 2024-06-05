Путин: продление полномочий Зеленского можно трактовать как захват власти

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В Уголовном кодексе Украины есть статья, позволяющая квалифицировать нахождение Владимира Зеленского на посту главы государства после истечения срока президентских полномочий как захват власти. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

Президент пояснил, что, согласно статье 103 Конституции Украины, президент избирается сроком на пять лет. В то же время в статье 83 конституции прописано, что в период военного положения срок полномочий парламента продлевается, при этом про пролонгацию срока президентских полномочий в законе ничего не сказано.

По словам главы государства, есть и закон где объясняется статус военного положения. В нем при этом уточняется, что полномочия переходят к парламенту и выборы президента не проводятся.

"Но там же не написано, что они пролонгируются. Если не написано – значит нет. Напротив, есть статья 109 Уголовного кодекса Украины, где написано, что это называется захватом власти. И с кем подписывать договор?" – подчеркнул Путин.

Он также добавил, что решение Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы.

Срок полномочий украинского лидера истек 20 мая. В связи с этим Владимир Путин заявил о необходимости серьезного анализа легитимности власти на Украине. По его мнению, если президентские выборы в стране не состоятся из-за военного положения, то это не будет подразумевать автоматическое продление президентского срока Зеленского.

В свою очередь, один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник уточнил, что единственной легитимной структурой в стране сейчас является Верховная рада.