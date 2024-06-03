Офис президента Украины решил не обращаться в КС по вопросу легитимности Зеленского

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Офис президента Украины отказался от намерения обратиться в Конституционный суд (КС) страны для подтверждения легитимности Владимира Зеленского, чьи полномочия официально истекли 20 мая. Об этом рассказала замглавы офиса по юридическим вопросам Ирина Мудрая, сообщает ТАСС.

В конце февраля украинские СМИ, ссылаясь на свои источники в администрации Зеленского, заявляли, что офис главы государства подготовил текст обращения в КС Украины по поводу уточнения законности его дальнейшего пребывания на посту президента.

Мудрая отметила, что вопросы проведения выборов и оценки легитимности Зеленского были подняты еще в 2023 году во время политических консультаций фракций украинского парламента.

Она напомнила, что уже тогда власти страны заявили, что выборы нового президента состоятся на Украине после завершения военных действий. При этом парламент государства должен был разработать специальный закон для урегулирования этого решения.

"Кажется, на это заложили не менее шести месяцев после окончания военного положения", – уточнила Мудрая.

По ее мнению, на основании Конституции Украины, законодательства страны и договоренностей парламентских фракций, у Зеленского нет оснований для обращения в украинский Конституционный суд.

Ранее в американском госдепартаменте заявили, что США не изменили свою позицию по поводу статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и временный отказ от проведения выборов на Украине.

В департаменте напомнили о выступлении представителя ведомства Мэттью Миллера от 25 марта, в котором он, комментируя только предстоящее на тот момент окончание президентского срока Зеленского, заявил, что Штаты считают сложным проведение в стране выборов на фоне конфликта.

