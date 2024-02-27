Офис украинского президента подготовил обращение по его легитимности в суд – СМИ

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Офис украинского президента Владимира Зеленского подготовил обращение по его легитимности в Конституционный суд Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, офис Зеленского хочет получить разъяснения по поводу легитимности украинского лидера после 20 мая 2024 года, когда истекает его срок полномочий.

Предполагается, что в суд поступит несколько вопросов, включая возможность проведения выборов президента во время военного положения.

До этого подозреваемый в государственной измене на Украине депутат Верховной рады Алексей Дубинский рассказывал, что полномочия Зеленского должны истечь в ночь на 21 мая. Причем их нельзя продлить, уверен он. Такую же информацию подтвердил и бывший премьер Украины Николай Азаров.

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, страны Запада могут "раздавить" Зеленского после официального истечения сроков президентства.

В ноябре 2023 года украинский президент заявлял, что в стране не время для выборов. Также он потребовал перестать "вбрасывать" тематику выборов в общественную дискуссию.