Сохранить Украину в каком-то виде еще возможно, но это должна быть мирная страна – Небензя

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Сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна. Такое заявление сделал постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

"Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что именно на достижение этих целей направлена спецоперация России на Украине.

По словам российского постпреда, выбор теперь за коллективным Западом – потребуется ли РФ воевать до конца, или же среди западных стран возобладает здравый смысл и хотя бы что-то от Украины они попытаются спасти.

Ранее Небензя заявил, что не будет слушать выступления представителей Европы на заседании Совета Безопасности по Украине. Он отметил, что представители ЕС могут упражняться в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир "лицемерными презентациями" под копирку.