Небензя отказался слушать выступления представителей Европы на Совбезе ООН по Украине

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что не будет слушать выступления представителей Европы на заседании Совета Безопасности по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Хочу заранее предупредить, я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц", – сказал он.

Постпред РФ заявил, что представители ЕС могут упражняться в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир "лицемерными презентациями". По его словам, они просто повторяют тезисы под копирку.

Также постпред заявил, что "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является фальшивкой и ультиматумом. Небензя отметил, что цели СВО все равно будут достигнуты, даже если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле.