Небензя называл фальшивкой "формулу мира" Зеленского

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"Формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является фальшивкой и ультиматумом. Об этом заявил постпред России Василий Небензя на заседании Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

По словам постпреда РФ, "формула мира" Зеленского уже понятна уже многим странам, на нее не стоит тратить время.

"Не стоит тратить время на пустые планы киевского режима вести переговоры на основе так называемой формулы мира Зеленского, которая является ни чем иным, как ультиматумом России и попыткой всеми правдами и неправдами заманить в бесконечные заседания на основе этого утопического проекта как можно больше стран", – сказал Небензя.

При этом Небензя подчеркнул, что цели СВО все равно будут достигнуты, даже если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал пустышкой "формулу мира" Зеленского. По словам министра, данная инициатива неумная, это понимают буквально все. Глава ведомства добавил, что западные государства стремятся "охмурить" страны глобального большинства для присоединения к этой "формуле мира".