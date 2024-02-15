В МИД заявили, что РФ не намерена добиваться исключения Украины из СНГ

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Нормативные документы не предусматривают возможности исключения страны из СНГ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

"Что касается исключения Украины из СНГ, его нормативные документы и правила этот вопрос не регламентируют", – сказал дипломат.

Более того, по словам Галузина, необходимости в таком решении нет, поскольку формат СНГ направлен на нужды людей и поощрение сотрудничества в культурно-гуманитарной, торгово-экономической и других сферах.

Говоря об Украине, замглавы МИД РФ выразил надежду, что в ближайшее время в стране возобладает понимание очевидных преимуществ, которые дает пребывание в СНГ. Галузин напомнил, как до 2014 года Украина принимала активное участие в мероприятиях по линии содружества.

Власти Украины начиная с 2014 года регулярно объявляют о выходе из отдельных соглашений в рамках СНГ. В частности, в начале февраля страна вышла их трех соглашений.

До этого на Украине решили выйти из соглашения СНГ по льготам и матпомощи участникам Великой Отечественной войны. Подобное объяснялось тем, что соглашение утратило актуальность.

