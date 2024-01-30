В МИД РФ раскрыли последствия настаивания на "формуле мира" Зеленского

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Чем дольше Запад настаивает на "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, тем хуже для него и Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Замминистра подчеркнул, что РФ не скрывает своей позиции и использует любую возможность, чтобы доводить до партнеров и коллег фундаментальный подход. Речь идет о тезисе, основывающемся на том, что Москва не отказывалась от диалога, Киев сам его себе запретил, а также о позиции касательно "формулы мира".

По мнению Рябкова, страны БРИКС понимают, что никакие политические процессы по Украине невозможны без участия России. Именно в этом среди прочего заключается абсурд так называемого копенгагенского формата, сказал дипломат.

Встречи в копенгагенском формате и "формула" Зеленского узурпируют право на мирные инициативы и препятствуют продвижению разумных предложений других стран, заявил ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

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