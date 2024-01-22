Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине

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Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Он напомнил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла к ним готовность. Причем речь идет о переговорах о преодолении "наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", подчеркнул Лавров во время выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.

Также министр добавил, что если Киев перестанет принимать участие в СВО, то сотни тысяч жизней жителей Украины будут сохранены. По его словам, сегодня киевские власти отлавливают своих граждан "как скот" на улицах, чтобы затем бросить их в качестве пушечного мяса ради геополитических интересов Запада и демократических ценностей.

До этого глава дипведомства заявил, что проведение спецоперации сплотило российское общество как никогда, а также помогло его очищению от людей, не ощущавших свою причастность к русской истории и культуре.

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