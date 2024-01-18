Лавров заявил, что спецоперация небывало сплотила россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проведение спецоперации РФ на Украине сплотило россиян как никогда, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в рамках подведения итогов дипломатической деятельности в 2023 году.

"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре", – приводит ТАСС его слова.

Ранее глава МИД РФ отметил, что для урегулирования конфликта на Украине "нужны двое, как в танго". Он подчеркнул, что Москва не видит сигналов Киева или "его хозяев" о готовности к дипломатическому решению вопроса.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что одержать победу над россиянами невозможно, поскольку страна всегда защищала свои интересы. Как считает глава государства, предателям никогда не удастся победить.



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