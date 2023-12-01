01 декабря, 13:54Политика
Лавров заявил, что для урегулирования на Украине "нужны двое, как в танго"
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Чтобы начать политический процесс по Украине, необходимо наличие двух сторон, "как в танго", но с другой стороны "танцуют брейк-данс", в котором "надо солировать". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Об этом дипломат заявил в ходе пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Лавров подчеркнул, что Москва не видит сигналов Киева или "его хозяев" о готовности к политическому урегулированию.
Министр иностранных дел РФ прибыл в столицу Республики Македония Скопье для участия во встрече глав МИД ОБСЕ 30 ноября. Поездка стала для Лаврова первым визитом в Европу с начала спецоперации на Украине, не считая его визитов в Белоруссию и Турцию.
Ранее он говорил, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе можно попытаться спасти как площадку для диалога, однако ее шансы невелики.
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