Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Республики Македония Скопье для участия во встрече глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет 30 ноября – 1 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что данная поездка стала для Лаврова первым визитом в Европу с начала спецоперации на Украине, не считая визитов министра в Белоруссию и Турцию. Так, последний подобный визит главы МИД РФ состоялся в январе прошлого года в Женеве, где он принимал участие в переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ожидается, что во время заседания СМИД ОБСЕ министры обсудят, кто станет следующим председателем, а также оценят ситуацию в сфере безопасности.

Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе можно попытаться спасти как площадку для диалога, однако ее шансы невелики.

До этого глава МИД РФ отметил, что у России нет и не было никаких агрессивных и завоевательских планов в Европе. Таким образом Лавров отреагировал на слова главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего, что если США не будут поддерживать Украину, то Россия победит, но на этом не остановится.