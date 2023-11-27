Россия не имеет никаких агрессивных и завоевательных планов в Европе – Лавров

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Никаких агрессивных и завоевательских планов в Европе у России нет и не было, заявил глава МИД страны Сергей Лавров в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения". Об этом сообщает ТАСС.

Так он отреагировал на слова главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего, что если США не будут поддерживать Украину, то Россия победит, но на этом не остановится, а следующими ее целями будут страны Балтии, Польша и другие соседи.

"Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном и которые наверняка понимают, что конкретно решается на Украине и что никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может", – отметил Лавров.

Министр также отметил, что сейчас России не нужно думать о восстановлении отношений с Европой. По его словам, важнее думать о том, как не зависеть от действий европейских политиков, которые принимаются "под воздействием Вашингтона".

По мнению главы МИД, Европа очень сильно подорвала свою репутацию договороспособного партнера. В связи с этим Россия "десять раз подумает", если поступят предложения о восстановлении отношений.

Ранее президент РФ назвал людей, которые рушат мосты между народами, "недалекими" и некультурными. Он добавил, что они не понимают, в чем заключается миссия культуры.

При этом он подчеркнул, что военнослужащие и политики из различных стран с трудом "наводят мосты" между народами. Кроме того, президент России заявил, что спорт и культура являются проводниками взаимопонимания, без которых завершить конфликты трудно, а иногда даже невозможно.