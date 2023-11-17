Путин напомнил, что богатства Запада основаны на несправедливости и наследии колониализма

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Богатства западных стран основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабства, заявил Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"То богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве", – отметил российский лидер.

Также он подчеркнул, что многополярный мир должен быть справедливым. Так Путин ответил на вопрос министра спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодвы.

До этого, в ходе Валдайского форума президент РФ говорил, что странам Запада нужно "протереть глаза", потому что колониальная эпоха закончилась и никогда не вернется.

По словам президента, страны Запада и США не просто устанавливают свои правила, они в "откровенно хамской форме" указывают другим, "кто и как должен их исполнять, кто и как должен себя вести".

Лидер РФ подчеркнул, что подобным странам необходимо избавиться от мышления "эпохи колониального владычества".



