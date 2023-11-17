Путин назвал "недалекими" людей, разрушающих мосты между народами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал людей, которые рушат мосты между народами, недалекими и некультурными. Он добавил, что они не понимают, в чем заключается миссия культуры. Об этом глава государства заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

При этом президент подчеркнул, что военнослужащие и политики из различных стран с трудом "наводят мосты" между народами.

"У политиков взаимные претензии, обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее. Только деятели культуры, которые умные, они думают о будущем и наводят мосты", – отметил Путин.

Кроме того, президент России заявил, что спорт и культура являются проводниками взаимопонимания, без которых завершить конфликты трудно, а иногда даже невозможно.

"Ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной", – заключил российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что межнациональное и межконфессиональное согласие является основой государственности в стране, иная позиция имеет "антироссийскую направленность и составляющую". Он подчеркнул, что россияне разных конфессий являются одним народом с одной родиной и общей ответственностью за ее благополучие и безопасность.

Путин заявил о росте нестабильности в мире