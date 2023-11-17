Путин выступил против идеи выхода России из ООН и ЮНЕСКО

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Владимир Путин не видит необходимости в выходе России из ООН и ЮНЕСКО.

"Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО", – заявил он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Также президент отметил, что ООН и другие международные организации нужно подстраивать под происходящие в мире изменения, а в том, чтобы их закрыть и уйти оттуда, нет никакого смысла.

При этом подобные предложения он назвал "ерундой", так как РФ сама является одним из основателей этих организаций.

"Чего же мы будет оттуда выходить?" – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что богатства западных стран в значительной степени основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабства. Также он подчеркнул, что многополярный мир должен справедливым.



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