17 ноября, 18:33Политика
Путин выступил против идеи выхода России из ООН и ЮНЕСКО
Фото: ТАСС/Павел Бедняков
Владимир Путин не видит необходимости в выходе России из ООН и ЮНЕСКО.
"Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО", – заявил он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Также президент отметил, что ООН и другие международные организации нужно подстраивать под происходящие в мире изменения, а в том, чтобы их закрыть и уйти оттуда, нет никакого смысла.
При этом подобные предложения он назвал "ерундой", так как РФ сама является одним из основателей этих организаций.
"Чего же мы будет оттуда выходить?" – подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что богатства западных стран в значительной степени основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабства. Также он подчеркнул, что многополярный мир должен справедливым.
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