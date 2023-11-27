Лавров сравнил нынешнюю международную обстановку с периодом холодной войны

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Текущая обстановка в мире напоминает по своей небезопасности период холодной войны. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения" в Москве, передает ТАСС.

По его словам, в период холодной войны две державы – США и Советский Союз, НАТО и Варшавский договор – настраивались на то, чтобы сдерживать соперничество в политико-дипломатических рамках.

"Ни в США, ни в Советском Союзе, ни в странах социалистического лагеря не просматривались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьезные опасения за свое будущее, физическое будущее, я имею в виду", – отметил Лавров.

На данный момент, как он утверждает, подобные высказывания уже можно слышать в выступлениях многих мировых политиков.

Также глава МИД РФ напомнил, что в период холодной войны возникло и активно развивалось взаимодействие по контролю над вооружением, что внушало спокойствие.

Ранее Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки" заявил, что попытки создания конфронтационных ситуаций в мире продолжаются. При этом российский лидер назвал G20 важной структурой в управлении экономикой. Он напомнил, что она создавалась для поиска решений актуальных вопросов международной социально-экономической повестки.



Лавров заявил, что Запад ведет войну против России