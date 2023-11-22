Конфронтационные попытки в мире продолжаются – Путин

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Попытки создания конфронтационных ситуаций в мире продолжаются, заявил Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите "Большой двадцатки".

Российский лидер назвал G20 важной структурой в управлении экономикой. Он напомнил, что она создавалась для поиска решений актуальных вопросов международной социально-экономической повестки.

"Такой консолидирующий подход очень востребован, тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются", – заявил он.

Саммит стартовал 22 ноября в 17:30 (15:00 по московскому времени). На нем планируется обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку и цифровизацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что повестка выступления Путина перед лидерами G20 – это нынешняя неспокойная ситуация. По его словам, президент изложит позицию России.

Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20