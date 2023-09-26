США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС – МИД РФ

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты по двусторонним каналам донесли до РФ, что Вашингтон не будет приглашать ряд лидеров, в том числе Владимира Путина, на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева.

Подобное решение в США объяснили наличием санкционных ограничений в отношении данных лидеров. Бердыев отметил, что Москва направила запрос Вашингтону с призывом выполнять свои обязанности страны – председателя АТЭС и отправить приглашение российскому президенту.

Подобное решение американской администрации, по словам Бердыева, демонстрирует недобросовестность США и сохранение конфронтационного подхода этой страны к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, а также политизации сугубо экономического форума.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ждут, что Владимира Путина пригласят на саммит АТЭС в Сан-Франциско, запланированный на ноябрь текущего года.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия РФ в работе форума.