22 сентября, 04:27Политика
Лавров обсудил с Гутерришем конфликт на Украине и обязательства США по ООН
Фото: телеграм-канал Russian MFA
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях недели высокого уровня Генассамблеи. Об этом сообщает ТАСС.
На встрече российский министр обсудил с генсеком ООН конфликт на Украине. Кроме того, были подняты вопросы, касающиеся обязательств США по штаб-квартире всемирной организации. Ранее российская сторона неоднократно указывала на проблему с выдачей американских виз российским дипломатам, которые направлялись на работу в ООН.
"Генеральный секретарь и министр иностранных дел России обсудили различные аспекты [конфликта] на Украине. Они также обсудили Саммит будущего и вопросы принимающей ООН стороны", – отметили в пресс-службе госсекретаря.
Лавров возглавляет делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В состав делегации также вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Предполагалось, что в США также отправится Леонид Слуцкий, но ему, как и некоторым представителям РФ, отказали в визе.
Ранее сообщалось, что Лавров провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. На встрече было отмечено, что российская сторона продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ, чтобы купировать угрозы ЗАЭС, которые создает киевский режим.
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