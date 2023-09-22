Лавров обсудил с Гутерришем конфликт на Украине и обязательства США по ООН

Фото: телеграм-канал Russian MFA

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях недели высокого уровня Генассамблеи. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече российский министр обсудил с генсеком ООН конфликт на Украине. Кроме того, были подняты вопросы, касающиеся обязательств США по штаб-квартире всемирной организации. Ранее российская сторона неоднократно указывала на проблему с выдачей американских виз российским дипломатам, которые направлялись на работу в ООН.

"Генеральный секретарь и министр иностранных дел России обсудили различные аспекты [конфликта] на Украине. Они также обсудили Саммит будущего и вопросы принимающей ООН стороны", – отметили в пресс-службе госсекретаря.

Лавров возглавляет делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В состав делегации также вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Предполагалось, что в США также отправится Леонид Слуцкий, но ему, как и некоторым представителям РФ, отказали в визе.

Ранее сообщалось, что Лавров провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. На встрече было отмечено, что российская сторона продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ, чтобы купировать угрозы ЗАЭС, которые создает киевский режим.

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