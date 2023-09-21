Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

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Россия настроена на продолжение взаимодействия с МАГАТЭ для купирования угроз Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой агентства Рафаэлем Гросси.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства. Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС", – указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ, чтобы купировать угрозы ЗАЭС, которые создает киевский режим и обеспечить нормальное функционирование станции.

На встрече также был отмечен долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обедненным ураном, которые западные страны поставляют Киеву.

После встречи Гросси отметил, что считает целесообразным продолжать регулярные контакты с РФ по ситуации вокруг ЗАЭС.

15 сентября стало известно, что эксперты МАГАТЭ не выявили на Запорожской АЭС (ЗАЭС) новые взрывчатые вещества или мины. Эксперты агентства продолжали проводить обходы конкретных участков на площадке и встречаться там с персоналом.

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