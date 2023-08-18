Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН в сентябре

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Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Возглавит делегацию глава МИД РФ Сергей Лавров. Также в нее войдут замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что сам Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что секретариат ООН должен дать объективную оценку террористическим методам Украины, которые отдаляют перспективы мирного урегулирования конфликта. Он выразил надежду, что руководство секретариата ООН "вспомнит, наконец, о принципах беспристрастности и независимости".

В феврале Генеральная ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине начала спецоперации России. За принятие документа проголосовала 141 страна. Против выступили 7 стран, еще 32 воздержались.

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