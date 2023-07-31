Песков сообщил, что Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре

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Владимир Путин не планирует участвовать в Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли Путин не поедет на Генассамблею ООН.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что секретариат ООН должен дать объективную оценку террористическим методам Украины, которые отдаляют перспективы мирного урегулирования конфликта. Он выразил надежду, что руководство секретариата ООН "вспомнит, наконец, о принципах беспристрастности и независимости".

В феврале Генеральная ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине начала спецоперации России. За принятие документа проголосовала 141 страна. Против выступили 7 стран, еще 32 воздержались.

Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ