Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

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Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине, приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине начала спецоперации России. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие документа проголосовала 141 страна. Против выступили 7 стран – Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Делегации 32 стран воздержались, в их числе Китай, Индия, Иран, Куба и другие.

В ходе голосования не были одобрены предложенные Белоруссией поправки к документу. В поправках, в том числе, содержался призыв к переговорам и запрет на поставки вооружений Киеву. Кроме того, Минск предлагал убрать из документа положения, которые возлагали ответственность за начало конфликта исключительно на Москву.

Согласно принятой резолюции, Генеральная Ассамблея подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН. Резолюция требует от РФ немедленно вывести все вооруженные силы с территории Украины.

В прошлом году Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Против нее тогда выступили 50 стран, в том числе Польша, Германия, Франция, Украина и США.

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