Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие резолюции проголосовали 120 стран, против выступили 50, и еще 10 воздержались.

Резолюция выражает глубокую обеспокоенность по поводу героизации нацисткого движения в любой форме, в ней содержится призыв к государствам об осуществлении национальных планов по ликвидации расизма, расовой дискриминации, нетерпимости и ксенофобии.

В документе также выражается глубокая обеспокоенность "участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков".

Ранее сообщалось, что США не видят возможности исключить Россию из Совбеза ООН. При этом, как уточнила пресс-секретарь Белого дома, если бы способ исключить Россию из Совбеза ООН существовал, то США немедленно приступили бы к этому.

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