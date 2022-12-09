Россия распространила в ООН письмо об обстрелах ВСУ мирных жителей Донбасса

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Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" об обстрелах мирного населения Донбасса со стороны украинских войск, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что в письме говорится о том, что нельзя передавать Киеву тяжелые вооружения. Особый акцент сделан на массированных обстрелах этой недели.

Ранее стало известно, что 9 декабря Россия созывает заседание Совбеза ООН по теме поставок вооружения Украине. Как сообщал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, подобное обстоятельство создает угрозу международному миру и безопасности оружия.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американское оружие, поставляемое Киеву, будет расползаться по рукам преступников по всему миру. Он указал, что подобное уже происходит, причем под "крышей" администрации и спецслужб США.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США сообщили об ограниченном количестве запасов оружия для поставок на Украину – СМИ

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