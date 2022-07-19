Поставляемое на Украину оружие расползается по рукам преступников по всему миру – Медведев

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Американское оружие, поставляемое на Украину, будет расползаться по рукам преступников по всему миру. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился зампредседателя Софбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, это уже происходит, причем под "крышей" администрации и спецслужб США. Так Штаты в очередной раз становятся спонсором международного терроризма, говорит Медведев.

"Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков", – написал зампредседателя Софбеза.

Он подчеркнул, что по итогу "профессиональные оружейные воры в США и на Украине набьют свои карманы", а у террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники.

Медведев отметил, что ситуация с брошенной в Афганистане американской военной техникой на 85 миллиардов долларов ничему не научила США, и Белый дом продолжает бесконтрольно поставлять оружие Киеву, потому что это приносит деньги. Он заметил, что такое решение принимается уже не в первый раз.

"Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения", – добавил политик.

Зампред Софбеза сообщил, что Пентагон все отрицает и путается в показаниях, однако подавляет любые голоса, пытающиеся возразить.

В Пентагоне ранее заявили, что Киев с учетом новых американских поставок будет владеть 12 реактивными системами залпового огня HIMARS. Также США планируют поставить на Украину боеприпасы к данным средствам.

В посольстве РФ заявили, что передача Вашингтоном артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России. По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.

