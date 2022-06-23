Министр обороны Украины сообщил о прибытии ракетных комплексов HIMARS

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну прибыли американские ракетные комплексы HIMARS, сообщает РИА Новости. Он поблагодарил Пентагон за оказанную помощь.

"HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты!" – подчеркнул Резников.

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новой партии военной помощи Украине. В пакет вошли поставки дальнобойных РСЗО Himars с боеприпасами, а также четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.

Комментируя решение Белого дома, Владимир Путин заявил, что Россия начнет наносить удары по новым целям, если США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты. В то же время он напомнил, что Вашингтон обещал не поставлять Киеву ракеты, дальность которых превышает 45–70 километров.

Ситуация в мире обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

