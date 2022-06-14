Американские ветераны заявили о неэффективности ПТРК Javelin на Украине

Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT

Американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin неэффективны на Украине из-за сложности в использовании и отсутствия технической поддержки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на материал The Washington Post с комментариями ветеранов армии США.

Так, по словам ветерана и военного инструктора Марка Хейворда, выяснилось, что некоторые ПТРК оказались в нерабочем состоянии из-за того, что украинским военным приходилось переводить 258-страничную инструкцию с помощью Google Translate. Неточный перевод привел к тому, что с оружием неправильно обращались и в итоге оно сбоило.

Ранее Владимир Путин, комментируя решение США поставить Украине новые вооружения, заявил, что российские системы ПВО щелкают иностранные вооружения "как орехи". По его словам, с начала спецоперации ВС РФ уничтожили уже десятки единиц иностранной техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

