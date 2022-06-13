Борисов оценил российское вооружение, применяемое в спецоперации на Украине

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Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российское оружие, применяемое в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, способно поражать сложные объекты, рассказал в интервью РБК вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность.
"Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах министерства обороны о поражении сложных объектов", – сказал он.
Борисов также отметил неплохую работу артиллерии и авиационных средств поражения. Вице-премьер добавил, что в развитии военных технологий наступает эра высокоточного оружия, поскольку все страны заинтересованы в сохранении жизней своих военнослужащих.
Вице-премьер считает, что в настоящее время особую важность приобретает увеличение огневой мощи, которое позволит еще до начала прямого контакта выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов. Также за сутки высокоточными ракетами ВС РФ уничтожены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Кроме того, ВКС России уничтожили базу иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области. Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования. Также российские войска поразили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций подразделений РСЗО, ЗРК "Бук-М1".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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