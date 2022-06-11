ВКС РФ уничтожили базу иностранных наемников под Харьковом

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России уничтожили базу иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Конашенков добавил, что также за сутки российские войска поразили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций подразделений РСЗО, ЗРК "Бук-М1".

Кроме того, за минувшие 24 часа российские системы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и 12 дронов.

По словам Конашенкова, два самолета ВСУ были сбиты в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области. Еще один украинский самолет российские системы ПВО сбили в районе Александровки Харьковской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

