В ДНР заявили о целенаправленном ударе ВСУ по зданию администрации

17:47
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
Военнослужащие Украины целенаправленно били кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке. Об этом заявил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
"Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, что кассеты не все сработали", – сказал Гагин.
Он уточнил, что фрагменты упали на соседнюю крышу, один из которых попал в квартиру через балкон. По его словам, при атаке никто не пострадал.
"Я думаю, что цель была администрация главы республики", – добавил Гагин.
По словам очевидцев, в районе, где находится администрация главы ДНР, взорвались два боеприпаса.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ планируют обстрелять Змиевскую тепловую электростанцию. По его словам, провокация со стороны националистов рассчитана на то, чтобы обвинить ВС РФ в ударах по гражданской инфраструктуре.
Начальник Национального центра управления обороной добавил, что разрушение объектов ЧС приведет к тому, что население Харьковской, Полтавской и Сумской областей останется без электричества.
До этого министерство обороны РФ предупредило о возможности провокации Службы безопасности Украины с химическими веществами в городе Сумы. Кроме того, сообщалось о предполагаемых артиллерийских ударах.
Военные РФ уничтожили центр подготовки иностранных наемников под Житомиром
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: