В ДНР заявили о целенаправленном ударе ВСУ по зданию администрации

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Военнослужащие Украины целенаправленно били кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке. Об этом заявил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, что кассеты не все сработали", – сказал Гагин.

Он уточнил, что фрагменты упали на соседнюю крышу, один из которых попал в квартиру через балкон. По его словам, при атаке никто не пострадал.

"Я думаю, что цель была администрация главы республики", – добавил Гагин.

По словам очевидцев, в районе, где находится администрация главы ДНР, взорвались два боеприпаса.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ планируют обстрелять Змиевскую тепловую электростанцию. По его словам, провокация со стороны националистов рассчитана на то, чтобы обвинить ВС РФ в ударах по гражданской инфраструктуре.

Начальник Национального центра управления обороной добавил, что разрушение объектов ЧС приведет к тому, что население Харьковской, Полтавской и Сумской областей останется без электричества.

До этого министерство обороны РФ предупредило о возможности провокации Службы безопасности Украины с химическими веществами в городе Сумы. Кроме того, сообщалось о предполагаемых артиллерийских ударах.

