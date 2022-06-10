В МИД РФ заявили, что осужденные в ДНР иностранцы не являются военнопленными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приговоренные в ДНР к смертной казни британцы являются не военнопленными, а наемниками.

"Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", – подчеркнула Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД.

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко, признав их виновными в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

