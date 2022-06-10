Лавров призвал не спекулировать на тему смертного приговора наемникам в ДНР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему смертного приговора иностранным наемникам в ДНР. Об этом сообщает RT.

"На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства ДНР, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР", – сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров подчеркнул, что все остальное является предметом для спекуляций.

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко, признав их виновными в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам. Она назвала Аслина и Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным. В свою очередь, представитель премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что в стране глубокого обеспокоены таким вердиктом суда.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

