Госсекретарь США прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

Фото: depositphotos/eabff

Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с решением Верховного суда ДНР, приговорившего к смертной казни трех иностранных наемников.

"Мы призываем Россию и ее сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", – написал госсекретарь США в Twitter.

Наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко обвинили в участии в качестве наемников в боевых действия в составе вооруженных формирований Украины. Решение о смертной казни Верховный суд Донецкой Народной Республики принял накануне.

Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам. Она назвала Аслина и Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным. В свою очередь, представитель премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что в стране глубокого обеспокоены таким вердиктом суда.

Вместе с тем, по данным СМИ, гражданин Великобритании Шон Пиннер признан террористом у себя на родине. Об этом сказал председательствующий по делу во время зачитывания смертельного приговора. По его словам, ранее Пиннер служил в Вооруженных силах Британии, однако в последнее время жил в Мариуполе вместе с супругой-украинкой. А в Соединенном Королевстве он находится в розыске за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

